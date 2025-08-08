الجمعة 08 أغسطس 2025
NBC: نتنياهو طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بشأن غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيتو

أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب سرًّا إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

ونقلت "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد تصريحه بأن هناك مجاعة حقيقية في غزة خلال زيارته لإسكتلندا.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو أبلغ ترامب أن المجاعة المنتشرة في غزة ليست حقيقية، لكن ترامب قاطع نتنياهو وبدأ بالصراخ قائلًا إنه لا يريد أن يسمع أن المجاعة في غزة مزيفة.

ووفق المسؤول الأمريكي فإن ترامب قال لنتنياهو أيضا إن مساعديه أطلعوه على أدلة تبرهن أن الأطفال بغزة يتضورون جوعًا.

كذلك، نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي سابق قوله إن واشنطن لا تشعر فقط بأن الوضع مزرٍ في غزة بل تتحمل مسؤوليته بسبب "صندوق غزة الإنساني".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر اليوم الجمعة على خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

