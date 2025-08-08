أسبوع القبض على بلوجرات تيك توك.. سلاح ومخدرات وغسيل أموال بالملايين.. ومصدر: فيه دفعة جديدة جاية في الطريق

شهد الأسبوع الأول من أغسطس 2025 حملة أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية، أسفرت عن ضبط عدد من صُنّاع المحتوى على تطبيق "تيك توك"، بتهم متنوعة شملت نشر محتوى خادش، التحريض على الفسق، غسيل أموال، وتعاطي وحيازة المخدرات، إلى جانب حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

البداية بـ"سوزي الأردنية" و"مداهم"

في السبت 2 أغسطس 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيكتوكر الشهيرة "سوزي الأردنية"، بعد رصد مقاطع فيديو خادشة بثتها عبر حساباتها، وتبين خلال التحقيقات أنها قامت بـ غسيل أموال تجاوز 15 مليون جنيه عبر شراء عقارات فاخرة في عدد من المناطق الراقية.

وفي نفس اليوم، تم القبض على التيك توكر محمد خالد الشهير بـ"مداهم"، بعد تداول فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظ خارجة.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كميات من مخدر الحشيش والأفيون، وأفادت التحريات بقيامه بـغسل نحو 65 مليون جنيه من أرباحه الرقمية في شراء شركات سيارات وموتوسيكلات.

"شاكر محظور": سلاح ومخدرات في مقهى بالقاهرة الجديدة

في الأحد 3 أغسطس 2025، ألقت أجهزة الأمن القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"شاكر محظور" داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على: سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة (حشيش وآيس)

وتم عرض "شاكر" على النيابة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إرسال السلاح للأدلة الجنائية وإجراء تحليل مخدرات. وتم لاحقًا تجديد حبسه 15 يومًا، كما تحفظت النيابة على أمواله وسيارته لحين انتهاء التحقيقات، التي شملت أيضًا اتهامه بغسيل أموال بمبالغ كبيرة من أرباح الإنترنت.

بلوجرز آخرين ضمن الحملة

وشملت الحملة أيضًا ضبط عدد من صناع المحتوى:

"أم مكة" و"أم سجدة": بتهمة نشر فيديوهات غير لائقة وألفاظ خادشة.

"علياء قمرون" (المعروفة بـ"علياء مناديل"): بسبب محتوى خادش للذوق العام.

بلوجر "عايز رخصة كلمني": ظهرت في فيديو تروّج لتسهيل استخراج الرخص.

بلوجر ادعت أنها "بنت الرئيس مبارك": ضُبطت بعد بلاغ من الفنانة وفاء عامر تتهمها بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.

"خالد الرسام": أُلقي القبض عليه بسبب محتوى وصف بأنه مسيء.

"قمر الوكالة": أُخلي سبيلها بعد يومين من ضبطها.

"أم عمر فراولة": أُخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

مدير أعمال "شاكر" في قبضة الأمن

إلى جانب "شاكر"، تم القبض على مدير أعماله “سعدني”، بعد ضبطه وبحوزته بعض المواد المخدرة، وأمرت النيابة بحبسه بعد أن أُخلي سبيله مؤقتًا في بداية التحقيقات.

حملة مستمرة

وأكد مصدر أمني أن الحملة تأتي في إطار التصدي لما وصفه بـ"ظواهر الانفلات الرقمي"، موضحًا أن الرقابة على المحتوى الإلكتروني لن تقتصر على ما يُعرض، بل ستتتبع مصدر الأموال ونمط الحياة المشبوه لبعض مشاهير السوشيال ميديا.

وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في مواجهة أي محاولة لاستغلال منصات التواصل في نشر الفساد أو غسل الأموال، وأن هناك أسماء أخرى قيد التحقيق ستُعلن قريبًا.

من جانبه كشف هشام عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، سبب ظاهرة اندفاع الشباب نحو تقديم محتوى جريء أو صادم على منصات مثل "تيك توك"، قائلًا: "المنصات القصيرة مثل تيك توك تشبع حاجات نفسية واجتماعية لدى بعض الشباب، أبرزها: الرغبة في الظهور، وتحقيق الذات، والتفوق السريع في مجتمع تنافسي. ولأن الطريق التقليدي للنجاح قد يستغرق سنوات من الجهد، يجد البعض في هذه المنصات وسيلة مختصرة لجذب الانتباه، حتى لو عبر سلوك مخالف أو صادم."

وأضاف هشام: "هناك أيضًا ضغط مجتمعي غير مباشر؛ فمقارنة النفس بالآخرين من خلال عدد المتابعين أو المشاهدات تجعل كثيرين يشعرون أنهم متأخرون أو غير مرئيين. لذا، يندفعون لتقديم محتوى قد يتجاوز الحدود الأخلاقية لتحقيق انتشار سريع."

كما لفت إلى أن بعض الشباب يتأثرون بما يُعرف بـ"اقتصاد المؤثرين"، قائلًا: "حين يشاهدون صانع محتوى يعلن عن سيارة جديدة أو يسكن في مكان فاخر، دون وظيفة تقليدية، يترسخ لديهم تصور بأن الشهرة وحدها كافية للثراء. وبالتالي يتحول الأمر إلى ما يشبه 'سباق شهرة'، بلا قواعد أو ضوابط."

وختم تصريحه محذرًا من أن غياب التوجيه الأسري والإعلامي قد يجعل المنصة بيئة خصبة لما سماه "الهشاشة السلوكية"، داعيًا إلى تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير المحتوى البديل الذي ينافس بقوة دون أن يضر بالقيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.