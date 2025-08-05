الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لعصابة تزوير شهادات التخرج في الجمالية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي والنصب على المواطنين بهدف التربح غير المشروع بمنطقة الجمالية. 

كان قسم شرطة الجمالية قد تلقى معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية - بتهمة تزوير المحررات الرسمية متخذين من مسكنهم بدائرة قسم شرطة الجمالية مكانا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعثر بحوزة المتهمين على عدد من شهادات مزورة وأختام مقلدة وشعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملات الطباعة.

وأقر المتهمون بقيامهم بتزوير شهادات التخرج ورخص السيارات والمحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة تزوير محرر رسمي النصب على المواطنين قسم شرطة الجمالية

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