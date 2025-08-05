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حوادث

تفاصيل مقتل رجل على يد زوجته في حلوان

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

شهدت منطقة حلوان بالقاهرة واقعة مؤسفة، حيث لقي رجل مصرعه، وأصيبت زوجته خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل شقتهما أعلى أحد المطاعم الشهيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسماع استغاثات من إحدى الشقق السكنية بالمنطقة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة رجل متأثرًا بطعنة نافذة، فيما وُجدت زوجته مصابة بجروح، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.

 

مقتل رجل على يد زوجته في حلوان

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قامت على إثرها الزوجة باستخدام سلاح أبيض وطعنت زوجها داخل المطبخ.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة بدقة، كما طلبت التحريات الأمنية حول ملابسات الواقعة وخلفيات العلاقة بين الزوجين. 

وتم التحفظ على أداة الجريمة لفحصها، كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، والاستماع إلى شهادات الجيران والعاملين بالمطعم أسفل العقار.

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال الزوجة فور استقرار حالتها الصحية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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