نقل جثامين ومصابي "حادث الكريمات" إلى مستشفيي أطفيح والواسطي

حادث الكريمات
حادث الكريمات

 نقلت سيارات الإسعاف صباح اليوم الجمعة، جثامين 7 ضحايا و44 مصابًا إلى مستشفيي أطفيح والواسطي، وذلك إثر حادث التصادم المروع الذي وقع عند الكيلو 70 بطريق الكريمات "الطريق الصحراوي الشرقي".

ووفقًا للمصادر الطبية، استقبل مستشفى أطفيح 5 جثث و16 مصابًا، في حين تم نقل 26 مصابًا إلى مستشفى الواسطي، بينما لا تزال الجهات المختصة تقوم بمعاينة الجثامين المتبقية، تمهيدًا لنقلها إلى المشرحة، حيث تقع تحت تصرف النيابة العامة.

 مشاهد مأساوية عقب الحادث

وكان الحادث قد وقع نتيجة اصطدام أتوبيس بسيارتي نقل توقفتا على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، وتشير المعاينة الأولية إلى أن الأتوبيس كان يسير بسرعة قبل أن يصطدم بالمركبتين، ما أدى إلى تناثر الضحايا على الطريق في مشهد مأساوي أثار الذعر بين الركاب والمارة.

وفور تلقي البلاغ، هرعت الأجهزة الأمنية وعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت في نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة لهم.

 تحقيقات جارية ورفع آثار الحادث

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، ومراجعة مدى التزام السائقين بقواعد المرور، كما تعمل فرق الإنقاذ حاليًا على رفع آثار الحادث، لإعادة حركة السير إلى طبيعتها في أقرب وقت.

