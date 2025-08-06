الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة في العثور على جثة مسن بجوار مترو المعادي

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

قررت نيابة المعادي الجزئية التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان العثور على جثة رجل مسن ملقاة في الشارع بالقرب من محطة مترو المعادي، في ظروف غامضة، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من قسم شرطة المعادي، يفيد بالعثور على جثة شخص مسن ملقاة بمحيط محطة مترو المعادي وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الجثة لرجل مسن، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار جروح ظاهرية في أنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع العثور على الجثة، وسماع أقوال شهود العيان، لتحديد ملابسات الواقعة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

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