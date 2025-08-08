مدير أمن الجيزة يصل موقع تصادم أتوبيس بسيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي

انتقل اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، عند الكيلو 70 بعد بوابة الكريمات، جنوب محافظة الجيزة.

ووفقا لما أظهره الفحص الأولي، فقد أسفر الحادث عن اصطدام أتوبيس تابع لشركة "سوبر جيت" بسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ. الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص في الحال، فيما أصيب 44 آخرون بجروح متفاوتة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تواصل الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لمعرفة أسباب وقوعه، ومدى التزام السائقين بقواعد المرور. كما تم رفع آثار التصادم لإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

