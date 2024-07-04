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صحة ومرأة

قناع الأفوكادو لبشرة صافية ومميزة وأكثر نضارة

بشرة صافية،فيتو
بشرة صافية،فيتو

البشرة الصافية تزيد من جمال صاحبتها كثيرا، لذا تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة للحفاظ على جمالها وإشراقتها.

والبشرة الصافية لا تتحقق بدون الطعام الصحي وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم وإتباع الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن قناع الأفوكادو هو واحد من العلاجات الطبيعية الفعّالة للعناية بالبشرة، والأفوكادو غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الصحية التي تغذي البشرة وترطبها بعمق.

فوائد قناع الافوكادو للبشرة 

وأضافت سهام، أن من فوائد قناع الافوكادو:-

  • ترطيب البشرة: الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية مثل حمض الأوليك، الذي يساعد في ترطيب البشرة ومنع الجفاف.
  • مكافحة التجاعيد: يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E وC التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
  • تخفيف التهيج والاحمرار: يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.
  • تنقية البشرة: يحتوي الأفوكادو على فيتامين A الذي يساعد في تقشير الجلد وتجديد خلاياه، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نضارة وصحة.
قناع الافوكادو لبشرة صافية 

قناع الافوكادو لبشرة صافية 

مكونات القناع:

نصف حبة أفوكادو ناضجة

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

طريقة التحضير:

  • قشري الأفوكادو واهرسيه جيدًا في وعاء حتى يصبح ناعمًا.
  • أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الزبادي إلى الأفوكادو المهروس وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
  • ضعي القناع على وجهك ورقبتك بالتساوي، مع تجنب منطقة العينين.
  • اتركي القناع على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف بمنشفة ناعمة.
  • للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع.
  • تأكدي من اختبار القناع على جزء صغير من بشرتك أولًا للتحقق من عدم وجود رد فعل تحسسي.
  • يمكن تعديل المكونات بإضافة زيت جوز الهند أو قطرات من زيت اللافندر لزيادة الفوائد الترطيبية.
  • باستخدام هذا القناع الطبيعي بانتظام، ستلاحظين فرقًا واضحًا في نعومة ونضارة بشرتك.
  • الأفوكادو ليس فقط لذيذًا عند تناوله، بل هو أيضًا مكون رائع للعناية بالبشرة.
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اقتصادية وبدون أضرار، قناع اللبان الدكر والقهوة للحصول على بشرة مميزة

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وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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