الثلاثاء 25 مارس 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لبشرة صافية وخالية من العيوب

بشرة صافية
بشرة صافية

البشرة الصافية من الأمور التى تبحث عنها الفتيات لتعزيز جمالهن وجاذبيتهن، فهى علامة مميزة من علامات الجمال.

وعادة تحرص بعض الفتيات على تناول الخضروات والفواكه الطازجة وشرب الماء والسوائل بشكل عام للحفاظ على نضارة البشرة.

قناع طبيعي لبشرة صافية 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لبشرة صافية وخالية من العيوب.

المكونات:-

 2 ملعقة زبادي

ملعقة عسل نحل 

ملعقة خيار مبشور 

طريقة التحضير:-

  • نحضر قمرة خيار ونغسلها جيدا ثم بنشرها ونأخذ ملعقة من بنشرها.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الخيار المبشور والزبادي والعسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتان أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
بشرة صافية 
بشرة صافية 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

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باستخدام المواد الطبيعية، طرق الحصول على بشرة صحية خالية من العيوب

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