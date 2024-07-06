قناع لبان الدكر والقهوة لبشرة صافية مثل الفلتر

البشرة الصافية تزيد من جمال صاحبتها كثيرا لذا تهتم الفتيات بالعناية الجيدة بالبشرة للحفاظ على نضارتها وجمالها.

وتحتاج البشرة إلى الترطيب اليومي وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم والتغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة مايحافظ على جمالها.

قناع اللبان الدكر والقهوة لبشرة صافية

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع اللبان الدكر والقهوة لبشرة صافية مثل الفلتر.

المكونات:-

ملعقة لبان دكر

كوب ماء مغلي

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة قهوة أو نسكافية

الطريقة:-

نحضر اللبان الدكر ونغسله ثم ننقعه فى الماء المغلي حتى يبرد الماء تماما مع مراعاة التقليب من وقت لآخر.

ثم نأخذ السائل الناتج ونذوب فيه النشاء ونقلب جيدا.

ثم نرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف له القهوة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الكريم يوميا على البشرة حيث نضع طبقة رقيقة من القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

بشرة صافية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.