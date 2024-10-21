الإثنين 21 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

قناع الأرز المصري لبشرة صافية وناصعة البياض

بشرة صافية،فيتو
بشرة صافية،فيتو

البشرة الصافية حلم لمعظم الفتيات لأنها تغنى عن استخدام مستحضرات التجميل التي تدمر البشرة وتعجل بشيخوختها ما يؤثر على مظهرها.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة حتى تكون صافية ولامعة وأكثر نضارة ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن ويحمى البشرة من التجاعيد المبكرة.

قناع الأرز المصري لبشرة صافية 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الارز المصري لبشرة صافية وناصعة البياض.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من الأرز

1/2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

خطوات التحضير:

  • اغسلي الأرز جيدًا بالماء لإزالة الشوائب.
  • انقعي الأرز في الماء لمدة ساعة.
  • بعد النقع، قومي بطحن الأرز مع الماء حتى تحصلي على معجون ناعم.
  • أضيفي العسل وعصير الليمون واخلطي جيدًا.
  • طبقي القناع على وجهك واغسليه بعد 20-30 دقيقة.
  • يُفضل استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تأكدي من إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام.
  • استخدمي مرطب بعد غسل القناع للحفاظ على ترطيب البشرة.
  • باستخدام قناع الأرز بانتظام، يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة ومشرقة وذات لون موحد.
بشرة ناصعة البياض 
بشرة ناصعة البياض 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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