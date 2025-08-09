مزايا حساب تحويل الراتب للشركات في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل حساب تحويل الراتب ومميزاته.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن حساب تحويل الراتب للشركات يتضمن العديد من المزايا والتي تتلخص في ما يلي:

مميزات حساب الراتب

حساب جاري بدون مصاريف فتح حساب.

مصاريف كشف حساب 5 جنيه كل 3 أشهر.

قبول الإيداعات والسحب النقدي.

يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت).

التعامل مع خلال أكبر شبكة فروع في مصر.

الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي.

إصدار بطاقة تحمل علامة الفيزا إلكتروني أو الماستر إلكترونيك (بمميزات السحب والشراء).

إمكانية استخراج دفتر شيكات على الحساب.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية على الحساب.

سهولة الاستفادة من خدمة بنك اون لاين والخدمة الصوتية 19888 والتي تمكنك وبطريقة آلية من

الاستعلام على أرصدة الحسابات.

الاستعلام على جميع الحركات داخل الحساب.

إمكانية فتح حسابات فرعية وبجميع العملات والتحويل بينهما.

التمتع بخدمات FAWRY لسداد المدفوعات والفواتير على ماكينة الصراف الآلي وخدمة التحويل بين الحسابات المختلفة داخل البنك.

إضافة الرواتب بنفس يوم العمل عند إرسال الملف المالي والتحويل قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

الإجراءات المطلوبة للحصول على المنتجات:

القيام بتوقيع عقد اتفاق تقديم الخدمة وفتح حساب جاري خاص بالمرتبات لدى أي من فروع بنك مصر يتم تغذيته شهريًّا بمرتبات العاملين.

يتم تزويد الشركة ببرنامج إلكتروني يعمل على أي جهاز حاسب آلي لتشغيل رواتب السادة العاملين ويتم تدريب المسؤول بالشركة على تطبيقاته مجانًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.