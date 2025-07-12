هل يصدر بنك مصر دفتر شيكات على الحساب الإسلامي؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي للعملاء.

وقال مسئولون بنك مصر إنه بالفعل يمكن إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملاء الحساب الإسلامي، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي:

1-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة النترنت البنكي

2-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

3-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

4-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب

ومن جانب آخر يبحث الكثيرون عن مزايا فتح حساب المرتبات في بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن فوائد ومزايا حساب المرتبات في فروع البنك كالآتي:

مميزات الحساب:

حساب جارى بدون مصاريف فتح حساب.

مصاريف كشف حساب 5 جنيهات كل 3 شهور.

قبول الإيداعات والسحب النقدي.

يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت).

التعامل مع خلال أكبر شبكة فروع في مصر.

الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي.

إصدار بطاقة تحمل علامة الفيزا إلكترون أو الماستر إلكترونيك (بمميزات السحب والشراء).

إمكانية استخراج دفتر شيكات على الحساب.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية على الحساب.

سهولة الاستفادة من خدمة بنك أون لاين والخدمة الصوتية 19888، والتي تمكنك وبطريقة آلية من:

الاستعلام على أرصدة الحسابات

الاستعلام على جميع الحركات داخل الحساب

إمكانية فتح حسابات فرعية وبجميع العملات والتحويل بينها.

التمتع بخدمات FAWRY لسداد المدفوعات والفواتير على ماكينة الصراف الآلي وخدمة التحويل بين الحسابات المختلفة داخل البنك.

إضافة الرواتب بنفس يوم العمل عند إرسال الملف المالي والتحويل قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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