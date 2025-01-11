السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

فوائد الحساب الجاري المنجز 2025 من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه الحساب الجاري " المنجز " وهو طريقة ميسرة لإجراء معاملات العملاء المصرفية اليومية، والحصول على جميع احتياجاتهم البنكية الأساسية.

سمات حساب جاري المنجز

يتم فتح الحساب الجاري المنجز مجانًا وبحد أدنى للرصيد 100جنيه مصري

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، وتخفيض 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني

إصدار بطاقة خصم فوري مجانًا مع تخفيض 50% من مصاريف التجديد بدءًا من العام الثاني

إمكانية الاشتراك في خدمات التحصيل الإلكترونية مثل (POS/ QR Code /E-Commerce)

إصدار دفاتر الشيكات على الحساب

سهولة التعامل على الحساب من خلال فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7

سهولة الاستعلام عن حسابات العملاء وتنفيذ العديد من معاملاتهم البنكية مجانًا من خلال الخدمات المقدمة من بنك مصر..

خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول

الخدمة الصوتية وذلك من خلال الاتصال ب 19888

 

شروط التعامل على حساب المنجز:

الحساب متاح للعملاء الأفراد الطبيعيين الجدد من المصريين بداية من 21 عام

تطبق حدود قصوى للتعاملات اليومية والشهرية على الحساب وكذا رصيد الحساب كما يلي:

الحد الأقصى اليومي المعاملات المدينة 60 ألفا 

الحد الأقصى الشهري المعاملات المدينة 200 ألف

 الحد الأقصى لرصيد الحساب  400 ألف 

(في حالة تجاوز الحد الأقصى عن المبالغ الموضحة سيتم رفض المعاملات المتجاوزة آليًا)

الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية تسري على إجمالي عمليات السحب والتحويلات او أي عمليات خصم عدا عمليات الخصم التي تتم بصورة تلقائية من خلال النظام.

يمكن التعامل على الحساب في إجراء كافة المعاملات البنكية ضمن الحدود الموضحة أعلاه باستثناء المعاملات الاتية:

  1. طلب تعليمات مستديمة على الحساب
  2. عمليات التغطية التلقائية للحسابات بالخصم من/ بالإضافة الي حساب المنجز
  3. معاملات القروض/ المرابحات / معاملات البطاقات الائتمانية
  4. معاملات التفويض بالخصم المباشر.

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