السبت 28 يونيو 2025
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اقتصاد

5 خدمات في ماكينات الصراف الآلي من بنك القاهرة، تعرف عليها

بنك القاهرة
بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن قائمة الخدمات التي يقدمها عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه، والتي جاءت كما يلي:

١_«الإيداع بدون بطاقة» من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ATM

٢_ السحب النقدي والإيداع

٣_تغيير العملة وتسوية بطاقات الائتمان،.

٤_ دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المحمول

٥_ خدمات المحفظة الإلكترونية.

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية صرف الحوالة من ماكينات الصراف الآلي وهل جميع ماكينات ATM في فروع البنك والأماكن المختلفة تتيح ذلك.

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

وكشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

 

وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا.


وبالنسبة في الحوالات الواردة بالجنيه المصري من المراسلين أو شركات الصرافة بالخارج ويتم دفعها للمستفيد بالجنيه المصري نقدًا بشباك الفرع فهي تتم طبقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة ان وجدت عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا.


كما أن إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك  بالعملة الأجنبية بالسويفت 5 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عن كل حوالة واردة سويفت ومصاريف المراسل الخارجي إن وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل بالدولار الأمريكي 5 دولارات أمريكية والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل باليورو: 5 يورو.

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