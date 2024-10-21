الإثنين 21 أكتوبر 2024
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اقتصاد

خطوات تحويل الراتب على بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن خطوات تحويل الراتب على أحد فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وكشف مسؤولون في بنك مصر أنه يمكن للعملاء الراغبين في تحويل مرتباتهم من خلال خطوات محددة.

وتشمل الخطوات لتحويل راتب العملاء علي فروع بنك مصر مايلي:


فتح حساب سواء جارى /توفير 

طلب الحصول على خطاب بتحويل المرتب على الحساب 

توجيه الخطاب لجهة العمل 

ويمكن حاليا للعملاء الجدد الاستفادة من مبادرة الشمول المالى  ابتداء من 15/10/2024 وحتي 31/10/2024.

المميزات الخاصة بمبادرة الشمول المالي كالاتي: - فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية (نمطي/ إسلامي) وحسابات الشباب وحساب المنجز وحساب حوالتى للعملاء الجدد فقط بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات وتحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات
- بطاقات ميزة الخصم الفوري مجانًا وبطاقات الشباب معفاه من مصاريف الإصدار أما باقي انواع بطاقات الخصم الفوري يتم تحصيل مصاريف الاصدار المقررة لها.
وفى حالة فتح حساب خارج المبادرة فيمكن فتح  حساب التوفير بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة احضار اصل الرقم القومي للاطلاع)
ويمكن فتح حسابات للعملاء المذكور بمستند تحقيق الشخصية عبارات مثل (طالب – عاطل – بدون عمل – لا يعمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل) مكان خانة الوظيفة مع العلم ان الحد الادنى لفتح الحساب هو 3000 جم
وفى حالة فتح حساب جارى (لابد من وجود مهنة واضحة ببطاقة الرقم القومي)و أن الحد الادنى لفتح الحساب هو 2500 جم.

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