5 معلومات عن الحساب الإسلامي في بنك مصر

يقدم بنك مصر حسابات جارية وحسابات توفير للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شهادات ادخار إسلامية. هذه المنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوفر للعملاء مجموعة من المزايا والخيارات المصرفية.

وتشمل قائمة المعلومات عن الحساب الاسلامي في بنك مصر ما يلي:

1- حساب تحت الطلب.

2- لا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث إن الهدف الأساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار.

3- يتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

4- يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

5- يتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن إجراء كافة معاملات العميل البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

