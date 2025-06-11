اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

السيروم من المرطبات المهمة للشعر حيث يقلل الهيشان ويمنح الشعر لمعانا وانسيابية ما يجعله مميز وأكثر جمال وجاذبية.

والسيروم يباع عادة بأسعار خيالية، لذا تبحث الفتيات عن بدائل طبيعية واقتصادية له يمكن تحضيرها فى المنزل بأقل التكاليف.

سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال الشعر.

المكونات:-

ملعقة كبيرة زيت الأرجان وهو غني بفيتامين E، يرطب ويقوي الشعر

ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا وهو خفيف يشبه الزيوت الطبيعية لفروة الرأس

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند الذي يغذي ويرطب بعمق

ملعقة صغيرة زيت الخروع وهو يعزز نمو الشعر وكثافته

5 قطرات زيت اللافندر العطري وهو مهدئ، يساعد على تقليل تساقط الشعر

5 قطرات زيت إكليل الجبل العطري الذي ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس

طريقة التحضير:

في عبوة زجاجية نظيفة ويفضل أن تكون داكنة اللون للحفاظ على جودة الزيوت، ضعي جميع الزيوت الأساسية والناقلة.

رجي العبوة جيدا حتى تمتزج الزيوت مع بعضها.

خزني السيروم في مكان بارد وجاف بعيدا عن أشعة الشمس.

ضعي كمية صغيرة من السيروم على فروة الرأس ودلكي بلطف قبل النوم، ثم اغسليه صباحا.

أو ضعي نقطة أو نقطتين فقط على أطراف الشعر بعد غسله وقبل تصفيفه.

أو استخدمي كمية أكبر كحمام زيت لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر.

اختبري الزيت على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود تحسس.

لا تفرطي في استخدام السيروم حتى لا يبدو شعرك دهنيا.

استخدمي السيروم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.