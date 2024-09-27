(9 ص) وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

تنعيم الشعر الخشن من الأمور التي تهتم بها بعض الفتيات للحصول على مظهر جذاب ومميز، وذلك لأن الشعر زينة الفتاة.

وتنعيم الشعر الخشن، أمر لا بد منه لدى العديد من الفتيات للتخلص من الشعر الخشن، ما يزيد من جمالهن.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من خل التفاح (اختياري لتحسين اللمعان).

قبعة بلاستيكية للشعر.

الطريقة:

قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلًا ليصبح دافئًا (وليس ساخنًا).

اخلطي زيت جوز الهند مع العسل وزيت الزيتون وخل التفاح (إذا كنت تستخدمينه) في وعاء حتى تصبح الخلطة متجانسة.

ضعي الخليط على شعرك بالتساوي، مع التركيز على الأطراف وفروة الرأس.

دلكي الشعر بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحسين الدورة الدموية.

قومي بتغطية شعرك بقبعة بلاستيكية واتركي القناع لمدة 30-60 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو خفيف وخالٍ من السلفات، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج، يُفضل تكرار هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع، ستلاحظين أن شعرك سيصبح أكثر نعومة ولمعانًا مع الاستخدام المتكرر.

الشعر الخشن، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.