الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أفضل وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وتغذيته

تنعيم الشعر
تنعيم الشعر

تنعيم الشعر وتغذيته من الأمور التى تهتم بها الفتيات حفاظا على جمال الشعر ومظهره مايعزز من جمالهن وجاذبيتهن.

وتحرص الفتيات على التغذية السليمة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الشعر ما يساعد فى تنعيمه.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وتغذيته 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وتغذيته.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي (اللبن).

صفار بيضة واحدة (اختياري لزيادة التغذية).

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بلطف.
  • غطي شعرك بقبعة الاستحمام أو منشفة دافئة لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر (وليس الساخن، خصوصًا في حال استخدام البيض).
  • استخدمي هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة لأنها تسبب جفاف الشعر.
  • احرصي على شرب الماء بانتظام وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن.
تنعيم الشعر 
تنعيم الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية

txt

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

txt

10 خطوات بسيطة للحصول على شعر ناعم، تعرفي عليها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

 

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنعيم الشعر وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وتغذيته شعر ناعم جمال الشعر العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

لحماية شعرك من المواد الكيميائية، بديل الكيراتين الطبيعي للشعر

شاي الأعشاب لجمال شعرك، البديل الطبيعي لبلسم الشعر

زيت الخروع يحل مشاكل شعرك في زمن قياسي

الأكثر قراءة

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

أخبار مصر: تفاصيل حريق محطة مترو روض الفرج، مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا، عزل رئيس كوريا رسميا، تطور جديد في سعر الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة 10 جنيهات وارتفاع مزلزل بالموز والبطيخ

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

منوعات

المزيد

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أرقام عمر مرموش في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

دار الإفتاء توضح بيان الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا وأدائها في آخر وقتها جماعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية