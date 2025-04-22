الثلاثاء 22 أبريل 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر من 4 مكونات

تنعيم الشعر
تنعيم الشعر

تنعيم الشعر من الأمور التى تبحث عنها الفتيات كثيرا للحفاظ على مظهر جميل وجذاب للشعر ما يزيد من جمال الشعر.

وتنعيم الشعر يلزم ترطيبه باستمرار سواء بالكريمات اليومية أو الوصفات الطبيعية بالزيوت التى تعزز تركيب الشعر من الجذور حتى الأطراف.

 

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر 

 وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنعيم الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 حبة موز ناضجة

2 ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن)

طريقة التحضير:

  • اهرسي الموز جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم وخالٍ من التكتلات.
  • أضيفي العسل وزيت جوز الهند والزبادي إلى الموز، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
  • ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بلطف.
  • غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة، واتركي الماسك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر، ويمكنك استخدام بلسم طبيعي بعد الغسل.
  • يُفضل تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتنعيم الشعر 
وصفة طبيعية لتنعيم الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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