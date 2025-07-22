وصفة طبيعية لتنعيم أطراف الشعر وزيادة جماله

تنعيم اطراف الشعر من الأمور التى تحرص عليها الفتيات كثيرا للحفاظ على مظهر الشعر وحمايته من التقصف، والحفاظ على نعومته أيضا.

وتنعيم أطراف الشعر يكون من خلال الترطيب الجيد للشعر عن طريق الكريمات اليوميات بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية.

وصفة طبيعية لتنعيم أطراف الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتنعيم أطراف الشعر.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

كبسولة من فيتامين E

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، قومي بتذويب زيت جوز الهند مع زبدة الشيا على نار هادئة أو في الميكروويف لبضع ثواني.

أضيفي العسل وكبسولة فيتامين E وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

اتركي الخليط يبرد قليلا حتى يصبح دافئ.

ضعي كمية صغيرة على أطراف الشعر فقط لا تضعيه على فروة الرأس أو الجذور.

لفي شعرك بمنشفة دافئة أو كيس بلاستيكي واتركي الوصفة لمدة 30 إلى 60 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو وبلسم خفيف كالمعتاد.

استخدمي الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب حاجة شعرك.

قصي أطراف شعرك المتقصفة كل 6-8 أسابيع.

تجنبي الحرارة المباشرة قدر الإمكان.

استخدمي مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر المبلل.

وصفة طبيعية لتنعيم أطراف الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.