الخميس 07 أغسطس 2025
الغمراوي: الإنفاق على الدواء في مصر يوازي 4 أضعاف دول أفريقيا مجتمعة

الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية
كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تمثل 27% من سوق الدواء في القارة الأفريقية، كما أن مصر هي الأعلى من حيث حجم الإنفاق الدوائي.

حجم الإنفاق علي الدواء في مصر  

 

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس: “الإنفاق علي الدواء  في مصر يوازي أربعة أضعاف ما ينفق في باقي دول القارة الأفريقية مجتمعة، مما يعكس حجم السوق المصري وتأثيره الإقليمي”.

وأكد أن معدل النمو في سوق الدواء المصري يبلغ نحو 15% سنويا، وهو ضعف معدل النمو في القارة الإفريقية

أشار إلى  أن هذا النمو يعكس قوة الصناعة الدوائية في مصر وقدرتها على التوسع والتصدير، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وشدد رئيس الهيئة على أن استقرار السوق الدوائي وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع هو التزام أساسي تسعى الهيئة للحفاظ عليه.

 

 

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات الدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائية

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًّا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

 

