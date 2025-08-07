جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة الجديد بالإسكندرية

قام الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بجولة تفقدية بالديوان شملت الإدارات المختلفة.

حيث قدم جميع العاملين تهنئتهم له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وتبادل التحية مع العاملن وحرص على التعرف على طبيعة العمل داخل كل إدارة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة.

وخلال الجولة، أكد على أهمية العمل الجماعي وروح التعاون، كما أكد على دعمه الكامل لكافة العاملين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأنه حريص على الاستماع لكل الآراء والمقترحات والتعامل مع كافة الاحتياجات والتحديات من خلال فتح قنوات للتواصل المباشر مع الجميع.

وتأتي هذه الجولة في إطار دعم بيئة العمل الداخلية وتعزيز قنوات التواصل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في الارتقاء بمنظومة الصحة العامة، والاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

