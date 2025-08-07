الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة الجديد بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

 قام الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بجولة تفقدية بالديوان شملت الإدارات المختلفة.

رئيس حزب العدل: القضية الفلسطينية تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني

خبير اقتصادي: خفض أسعار السلع مرهون بأمرين

حيث قدم جميع العاملين تهنئتهم له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وتبادل التحية مع العاملن  وحرص على التعرف على طبيعة العمل داخل كل إدارة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة.

وخلال الجولة، أكد على أهمية العمل الجماعي وروح التعاون، كما أكد على دعمه الكامل لكافة العاملين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأنه حريص على الاستماع لكل الآراء والمقترحات والتعامل مع كافة الاحتياجات والتحديات من خلال فتح قنوات للتواصل المباشر مع الجميع.

وتأتي هذه الجولة في إطار دعم بيئة العمل الداخلية وتعزيز قنوات التواصل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في الارتقاء بمنظومة الصحة العامة، والاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد يحيي بالاسكندرية الصحة مصر

مواد متعلقة

تعليمات جديدة من وزير النقل لضبط منظومة العمل بالوزارة

رئيس حزب العدل: القضية الفلسطينية تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني

خبير اقتصادي: خفض أسعار السلع مرهون بأمرين

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

أول تعليق من رئيس كولومبيا على مقتل مرتزقة من بلاده في السودان

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

بعد 3 ساعات متواصلة، روبي تثير الجدل من جديد بأغنية ثانيتين (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

إجراءات قانونية على المالك اتخاذها حال رفض المستأجر الخروج من وحدة الإيجار القديم

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads