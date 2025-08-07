الخميس 07 أغسطس 2025
رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي، فيديو كوميدي للدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق.

وربطت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي تجمع الجماهير أمام عمر مرموش بمقطع من فيلم الباشا تلميذ لـ رامز جلال:" معاك 70 جنيه".

https://x.com/Cityarabia/status/1953471202061894121?t=cQCU-gTgM0a8o7Ss877VJA&s=19

قائمة المرشحين الثلاثين للكرة الذهبية 2025

فيما أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن قائمة المرشحين الثلاثين للكرة الذهبية 2025، والتي شهدت حضور محمد صلاح، بينما غاب عنها عمر مرموش رغم موسمه المبهر مع مانشستر سيتي، في قرار أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية.

مرموش تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي وسجل 28 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، وساهم بوضوح في تتويجات مانشستر سيتي المحلية، إلى جانب تتويجه بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي، مما جعله من أبرز المهاجمين في أوروبا هذا العام.

غياب مرموش لم يمر مرور الكرام، إذ عبرت جماهير مانشستر سيتي عن غضبها الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ما حدث “إجحاف في حق أحد نجوم الفريق”، وسط تساؤلات كثيرة عن معايير الاختيار التي حرمته من التواجد ضمن القائمة الذهبية.

