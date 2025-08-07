الخميس 07 أغسطس 2025
التشكيل الرسمي لودية بايرن ميونخ ضد توتنهام

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بايرن ميونخ وتوتنهام التشكيل الرسمي للمباراة الودية بينهما والتي ستقام بعد قليل ضمن منافسات بطولة "تيليكوم كاب"، حيث يحتضن ملعب أليانز أرينا اللقاء الذي يأتي في إطار التحضيرات النهائية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بالنسبة للفريقين.

تشكيل توتنهام

تشكيل بايرن ميونخ 

 

فيما يواصل المدرب فينسنت كومباني تجهيز لاعبي بايرن لخوض أول لقاء رسمي في السادس عشر من أغسطس، خاصة بعد الانتصار على أولمبيك ليون بنتيجة 2-1، والذي عكس حالة انسجام تدريجي في صفوف الفريق.

فيما أشاد كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي البافاري، بالأجواء داخل المعسكر، مشيرًا إلى أن قصر فترة التحضير قد يخدم الجانب الذهني للاعبين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجانب البدني لن يتأثر بشكل سلبي.

ويستعد بايرن ميونخ  لافتتاح موسمه الرسمي بمواجهة شتوتجارت على لقب كأس فرانز بيكنباور، ويعكف الجهاز الفني على تثبيت التشكيل الأساسي قبل هذا الموعد من خلال مباراة توتنهام التي تُعد الاختبار الأخير قبل بداية المنافسات الرسمية.

في المقابل، يخوض توتنهام اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد توماس فرانك، الذي تولى المهام بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

ويسعى النادي الإنجليزي للخروج بأداء إيجابي في آخر مبارياته الودية، قبل السفر إلى أوديني لمواجهة باريس سان جيرمان يوم 13 أغسطس، في لقاء كأس السوبر الأوروبي، الذي يمثل تحديًا جديدًا لتوتنهام بعد موسم تاريخي أنهاه بتحقيق أول لقب منذ 17 عامًا.

 

