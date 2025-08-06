الاتفاق تم، مبلغ خيالي ينهي صفقة انضمام نونيز من ليفربول للهلال السعودي

اقترب الهلال السعودي للغاية من حسم صفقة الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، اليوم الأربعاء، أن الهلال السعودي وليفربول توصلا إلى اتفاق ينتقل بموجبه نونيز إلى النادي السعودي.

وقال إن الصفقة ستكلف الهلال 53 مليون يورو، قابلة للزيادة حتى 65 مليونًا.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن الهلال السعودي وافق على الطلبات المالية الضخمة للمهاجم الأوروجوياني، دون الكشف عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه أو مدة العقد.

وتابع: "يتبقى الآن إجراء الفحص الطبي ثم توقيع العقود والإعلان رسميًا عن الصفقة".

وسينعش هذا المبلغ خزينة ليفربول الذي أنفق ما يقرب من 300 مليون يورو في الميركاتو الصيفي.

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