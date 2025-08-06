الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتفاق تم، مبلغ خيالي ينهي صفقة انضمام نونيز من ليفربول للهلال السعودي

نونيز، فيتو
نونيز، فيتو

اقترب الهلال السعودي للغاية من حسم صفقة الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، اليوم الأربعاء، أن الهلال السعودي  وليفربول توصلا إلى اتفاق ينتقل بموجبه نونيز إلى النادي السعودي.

وقال إن الصفقة ستكلف الهلال 53 مليون يورو، قابلة للزيادة حتى 65 مليونًا.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن الهلال السعودي وافق على الطلبات المالية الضخمة للمهاجم الأوروجوياني، دون الكشف عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه أو مدة العقد.

وتابع: "يتبقى الآن إجراء الفحص الطبي ثم توقيع العقود والإعلان رسميًا عن الصفقة".

وسينعش هذا المبلغ خزينة ليفربول الذي أنفق ما يقرب من 300 مليون يورو في الميركاتو الصيفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوروجوياني داروين نونيز الهلال السعودي ليفربول ليفربول الانجليزي

مواد متعلقة

موعد ومكان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كوكا يعيد متعلقاته مرة أخرى للتتش بعد فشل المفاوضات مع قاسم باشا التركي

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى أولى جولات الدوري المصري 2025-2026

استدعاء لاعبتي بيراميدز لمنتخب الناشئات تحت 20 عاما

الأهلي ينهي إجراءات إعارة رضا سليم، تعرف على التفاصيل

رابطة الليجا الإسبانية تنصف تير شتيجن ضد برشلونة

الدوري المصري، موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في أول جولة

أردون جاشاري يصل ميلان للخضوع للكشف الطبي (فيديو)

الأكثر قراءة

خوان ألفينا، كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة من الدوري الأوكراني

في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

11 قرارا لرئيس الوزراء في اجتماع اليوم

السيسي يصدق على قانون جديد

النيابة تستمع لأقوال ابنة مبارك المزعومة في واقعة اختفاء الطفل محمد خالد

القبض على التيك توكر "أم عمر فراولة" في الإسكندرية بتهمة نشر محتوى مسيء

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

تخبط بجدول الدوري بعد قرار "الكاف" بمشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالعون والدعم من الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads