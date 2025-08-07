تفاصيل اجتماع أبو زهرة مع الحكام قبل انطلاق الدوري الممتاز

حرص مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تفقد معسكر الحكام في الإسكندرية، ونقل لهم رسالة المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بضرورة أن يثقوا في أنفسهم وإمكاناتهم ودعم الاتحاد لهم.

كما تضمنت رسالة رئيس الاتحاد إلى الحكام سعادته بالتطور الملحوظ لأدائهم نتيجة جهد أوسكار رويز المسئول الأول والأخير عن الحكام، مما يجعلنا جميعًا نتطلع إلى المزيد من أجل صالح الكرة المصرية.

وأضاف أبو ريدة في رسالته أن سمعة التحكيم المصري مسئولية الجميع منبها ألا ينشغل الحكام بأي أحاديث سلبية تعوق مسيرتهم ويجب أن يعلموا جميعا أنه لا سلطان عليهم سوى ضمائرهم.

وزيارة أبو زهرة للحكام جاءت بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ التي فاز خلالها بعضوية المجلس.

