هالاند: أتحمل خطأ عمر مرموش وأثق في براءة مانشستر سيتي من الانتهاكات المالية

أكد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، دعمه القوي لناديه في معركته القانونية الطويلة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا ثقته في براءة النادي بعد محادثات مع الإدارة قبل توقيعه عقده الجديد الممتد لعشر سنوات.

وما زال مانشستر سيتي ينتظر الحكم في قضية الـ 115 تهمة تتعلق بانتهاكات مالية مزعومة، بعد جلسة استماع عُقدت في خريف العام الماضي، والتأخير في صدور القرار جعل القضية تمتد عبر ثلاثة مواسم محتملة، والعقوبات قد تتراوح بين الغرامة والهبوط.

هالاند يتحمل خطأ عمر مرموش أمام كريستال بالاس

وقال هالاند، خلال مقابلة مع مجلة "تايم": "تحدثت مع المسؤولين وفي النهاية أنا أصدقهم. الوضع معقد بالنسبة لي لأتحدث عنه لأنني لم أكن جزءا منه حقا، أعتقد أن النادي يعرف ما يفعله وسيحل الأمر".

تصريحات النجم النرويجي جاءت بعد توقيعه عقدا ضخما يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ما يعكس ثقة متبادلة بينه وبين النادي في براءة السيتي من الاتهامات.

وأضاف: "شعرت تجاه هذا العقد بأنه أمر طبيعي بالنسبة لي. لديهم الكثير من الثقة بي، وكان لدي إحساس داخلي جيد".

ورغم تسجيله 124 هدفًا في 146 مباراة مع سيتي، اعترف هالاند بأنه ارتكب خطأ في نهائي كأس الاتحاد أمام كريستال بالاس، عندما ترك تنفيذ ركلة الجزاء لعمر مرموش، الذي أهدرها.

وعن ذلك قال: "لم يكن علي أن أعطيها للاعب جديد. المسؤولية عليّ بالكامل.. كان لدي شعور جيد تجاهه، لكن كان يجب أن أسددها بنفسي".

محاولات مانشستر سيتي السابقة لضمه

واعترف هالاند بأن مانشستر يونايتد سعى لضمه حين كان أولي جونار سولشاير مدربا للفريق، حيث أكد أن النادي رفض دفع 20 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع سالزبورج.

وعلق هالاند على ذلك قائلا: "عندما يريدك مدرب سبق له العمل معك، بالطبع تستمع له".

ورغم الصعوبات التي واجهها السيتي في الموسم الماضي وخسارة لقب الدوري، شدد هالاند على أن تفكيره منصب على المستقبل، قائلا: "لا يمكنني التفكير كثيرا في الموسم الماضي. هذا هو أفضل شيء في كرة القدم، دائما هناك شيء جديد قادم. عليك أن تركز على القادم وتعيش اللحظة الحالية".

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