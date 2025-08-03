الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق المرحلة الثانية 2025، موعد انطلاق التسجيل والحد الأدنى للعلمي والأدبي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء رسميًا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر رسمي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويتساءل آلاف الطلاب وأولياء الأمور الآن عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، خاصة ما يتعلق بـ الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025، وموعد فتح باب التسجيل، والكليات المتاحة لكل شعبة، وبشكل خاص لشعبة علمي علوم.

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أكدت وزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثانية 2025 سينطلق يوم الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى الأحد 10 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وسيكون متاحًا للطلاب تسجيل الرغبات على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة.

رابط موقع التنسيق الرسمي
 

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 من خلال موقع التنسيق الرسمي الالكتروني عبر الرابط:  https://tansik.digital.gov.eg

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025 رسميًا، عبر موقع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق وذلك فيما يأتي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68.75%

الشعبة الأدبية 64.06%

النظام القديم:

الشعبة العلمية 68.29%

الشعبة الأدبية 58.53%

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2025

وتشمل الكليات المتبقية والمتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 عددًا من الأماكن في كليات مثل:
كليات الزراعة
كليات الآداب
كليات التجارة
كليات التربية
كليات الخدمة الاجتماعية
كليات السياحة والفنادق
بعض المعاهد العليا الحكومية والخاصة

كما ستكون هناك فرص متاحة أمام طلاب علمي علوم وعلمي رياضة في بعض الكليات التي لم تستكمل أعدادها في المرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحله التانيه الحد الادنى للمرحلة الثانية 2025 تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي علوم تنسيق المرحلة الثانية 2025 المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة تنسيق تنسيق الثانوية العامة 2025 موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 التنسيق نتيجة التنسيق تنسيق المرحلة الاولي 2025 نتيجة تنسيق المرحلة الاولي نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق 2025 موقع تنسيق الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2025 نتيجه التنسيق للثانويه العامه 2025 التنسيق الالكتروني تنسيق المرحلة الاولي موقع التنسيق الإلكتروني مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة موقع تنسيق الثانوية العامة التنسيق 2025 موقع التنسيق الالكتروني 2025 تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه 2025 نتيجة التنسيق 2025 موقع تنسيق الكليات 2025 تنسيق الثانوية العامة تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي وزارة التعليم العالى تنسيق 2025 تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025 موقع تنسيق نتيجه المرحله الاولي تنسيق 2025 نتيجة التنسيق المرحلة الاولى 2025 تنسيق الكليات 2025 تنسيق ٢٠٢٥ تنسيق الكليات تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات الخاصة 2025 تسجيل الرغبات

مواد متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

بعد إعلانها رسميا، كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، الشعبة العلمية 68.75% والأدبية 64.06%

لينك نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025، الأماكن الشاغرة لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية في هذا الموعد

الأكثر قراءة

قبل 24 ساعة من التصويت، كيف تستعلم عن مقر لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ؟

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads