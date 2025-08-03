الأحد 03 أغسطس 2025
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تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية في هذا الموعد

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
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تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وذلك عقب الانتهاء رسميًا من إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، غدًا الإثنين ولمدة خمسة أيام، على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجتها في وقت لاحق.

ويترقب آلاف الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية، ممن لم يتم ترشيحهم في المرحلة الأولى أو لم يسجلوا رغباتهم خلالها، موعد بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا.
 

موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025

وسيتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم على مدار 24 ساعة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني: اضغط هنا 

الفئات المستهدفة في تنسيق المرحلة الثانية 2025

تشمل المرحلة الثانية:

الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ممن لم يبلغوا الحد الأدنى للمرحلة الأولى.

الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم بالمرحلة الأولى بسبب إدخال كليات لا تتناسب مع مجموعهم.

الطلاب الحاصلين على درجات أقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات كالآتي: 

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.


2. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.


3. تسجيل 75 رغبة وفقًا للتوزيع الجغرافي والإقليمي.


4. مراجعة الرغبات جيدًا قبل تأكيد التسجيل.


5. حفظ وطباعة إيصال الرغبات.


ملاحظات هامة للطلاب

يمكن تعديل الرغبات طوال فترة فتح باب التنسيق وحتى إغلاق الموقع.

يجب الاحتفاظ بنسخة من إيصال تسجيل الرغبات.

التأكد من ترتيب الكليات حسب الأولوية والرغبة الحقيقية وليس فقط على أساس المجموع

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