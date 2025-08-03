الأحد 03 أغسطس 2025
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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومكتب التنسيق.

ويبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات عن رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 برقم الجلوس، للتعرف على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحهم له، وفقًا للمجموع والتوزيع الجغرافي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التنسيق بسهولة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، باتباع الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق: 
• الضغط على "نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
• الضغط على "عرض النتيجة".
• ستظهر بطاقة الترشيح التي تتضمن اسم الطالب، الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، ونوع الشعبة.

تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت الوزارة الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الأولى وفقًا لكل شعبة على النحو التالي:
النظام الحديث:
• الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (91.56%)
• الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (88.44%)
• الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%)
 

النظام القديم:
• الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%)
• الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%)
• الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%)
 إجمالي طلاب المرحلة الأولى بلغ أكثر من 94 ألف طالب وطالبة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه بعد معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025، يجب على الطالب طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها للتقديم في الكلية،  التوجه لاحقًا للكلية المرشح لها وفقًا للجدول الذي ستعلنه الجامعة، ومتابعة موقع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق لمعرفة إجراءات التقديم والمواعيد المحددة.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية يوم الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة 5 أيام. 

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