الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النقل تبدأ طرح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب، رابط التقديم

الأتوبيس الترددى
الأتوبيس الترددى
أعلنت وزارة النقل طرح اشتراكات طلابية مخفضة بالأتوبيس الترددى في إطار تنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى  من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم منذ الأول من يونيو 2025.

الإقبال الكبير من المواطنين على استقلال الأتوبيس الترددي BRT

 وفي إطار الإقبال الكبير من المواطنين على استقلال  الأتوبيس الترددي BRT وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بتقديم كافة التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة للوصول إلى المدارس والجامعات الواقعة على على طول خط تشغيل الاتوبيس الترددى، وذلك في اطار حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

 منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة 


أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT  منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة، ويمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراكات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025  عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي وتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

جدير بالذكر أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري يجسد أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الحضاري التي تتبناها الدولة لتوفير وسيلة انتقال آمنة ومستدامة تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين  حيث يعتمد نظام تشغيل الأتوبيس الترددى على مسار مخصص على الطريق الدائري لضمان سرعة الانتقال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة، حيث زُوّدت جميع الحافلات بأنظمة تكييف وتتبع لحظي وكاميرات مراقبة، مع مراعاة توفير بيئة انتظار آمنة ومريحة للمواطنين داخل المحطات.

كما تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحًا لتصبح مواعيد التشغيل يوميا من السادسة الى الواحدة صباحا  لتتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة خلال فترات الذروة، وتم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح ما بين من  5 إلى 10 دقائق، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة المواطنين بها كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها.

