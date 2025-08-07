تداول 10 آلاف طن بضائع و750 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 750 شاحنة و195 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 302 شاحنة و153 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 448 شاحنة و42 سيارة.

تداول 10 آلاف طن و750 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء، أمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينتين عمان وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و316 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى آور، نيو عقبة، الحسين وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.



