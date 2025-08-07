الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع و750 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 750 شاحنة و195 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 302 شاحنة و153 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 448 شاحنة و42 سيارة. 

تداول 10 آلاف طن و750 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر


يستعد  ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء، أمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينتين عمان وأمل.

 

 وشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و316 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى آور، نيو عقبة، الحسين وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اليوم ميناء سفاجا ميناء نويبع

مواد متعلقة

كامل الوزير يترأس العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات

تداول 12 ألف طن بضائع و807 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

مونوريل القاهرة الكبرى يبدأ اختبار موظفي التذاكر والتشغيل

لليوم الثاني على التوالي، ارتفاع متوسط تأخيرات القطارات بالوجهين القبلي والبحري

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي

تداول 14 ألف طن و900 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خط إيتاي البارود – السادات

خطوط بورسعيد الأعلى، ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

إجراءات زيادة الأجرة الشهرية في قانون الإيجار القديم

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

صباح هادئ في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 3910 جنيها

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads