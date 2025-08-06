الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

تداول 12 ألف طن بضائع و807 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ


أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 807 شاحنات و191 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 420 شاحنة و153 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 387 شاحنة و38 سيارة. 


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 بينما تغادر السفينتين عمان وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express وعمان وغادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس والحرية2. 

وشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1965 راكبا.
 

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