وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة وإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

و خلال الاجتماع استعراض جهود الشركة نحو التوسع فى استخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة أعداد أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للأنظمة المستخدمة فى النقل الذكي والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر لتواكب التطور المستمر للتكنولوجيا، حيث تم استعراض أسطول الشركة المكون من عدد (50) أتوبيسا منهم عدد (30) أتوبيس كهرباء، عدد (20) أتوبيس غاز، عدد (144) تاكسى كهرباء صديقة البيئة، وحيث بلغ عدد الركاب 1.4 مليون خلال 2023، بالإضافة إلى 2.8 مليون خـلال 2024، كما حققت الشركة صافى ربح بعد الضرائب مبلغ 47,427,187 جنيه، حيث بلغت إيرادات النشاط للشركة في عام 2024 مبلغ 96.857.453 جنيه.

كما تم استعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مثل تنفيذ الشركة لأعمال النقل للمشتركين فى أعياد الميلاد المجيد 2024 ونقل المشاركين فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة الدورة الثانية 2024، ونقل المشاركين فى المنتدى الحضرى العالمى (الدورة الثانية عشر) بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لعام 2024، ونقل المشاركين في بطولة العالم للسباحة البارالمبية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل المشاركين في ماراثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية الجديدة 2024، ونقل المشاركين في الحفلات التي تقام بمنطقة النهر الأخضر 2024 والقيام بخدمة النقل الداخلى للركاب بمنطقة الأهرامات.

السيطرة على جميع التحركات من خلال غرفة التحكم

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تعاقد الشركة مع شركة MCV لشراء عدد (5) مينى باص وذلك لنقل الركاب من محطات LRT والتعاقد مع شركة MCV لشراء عدد (10) أتوبيسات كهربائية للتوسع فى أسطول الشركة فى النقل داخل العاصمة الإدارية وتم تجهيز الأتوبيسات بمنظومة المحطات الناطقة (مرئى/ مسموع) للتسهيل على راكبى الأتوبيس لمعرفة بيان المحطات (الحالية – القادمة)، وكذا خطوط السير والأتوبيسات مجهـزة لركوب ذوى الهمم (قادرون باختلاف)، كما تم تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحصيل دفع إلكترونى / كاميرات / أجهزة تتبع ويتم متابعة تحرك الأتوبيسات بواسطة مركز التحكم.

كما تم استعراض نشاط تاكسي العاصمة الذي يخدم الركاب بمناطق العاصمة الإدارية الجديدة والرحاب ومدينتى والمستقبل - العبور وبدر وحدائق العاصمة والتجمع والمخطط له خدمة مناطق أخرى مستقبلا، وحيث تتميز جميع التاكسيات بأنها مزودة بأجهزة POS / كاميرات / أجهزة GPS ومكيفة ويوجد بها جميع وسائل الدفع الإلكترونية، كما يتم السيطرة على جميع التحركات من خلال غرفة التحكم الخاصة بالشركة.

ووجه الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الدعم المستمر لأسطول الشركة بأحدث الأتوبيسات وخاصة الأتوبيسات الكهربائية، والتوسع في المناطق التي تخدمها منظومة الأتوبيسات لتخدم التجمعات السكانية للعاملين بالعاصمة الإدارية، وكذلك زيادة عدد الميني باصات التي تخدم سكان زهرة العاصمة من الموظفين المنتقلين للعاصمة، وكذلك زيادة عدد السائقين بالشركة لزيادة عدد رحلات الأتوبيسات والتاكسيات بما يساهم في خدمة مناطق أخرى وبما يساهم في زيادة دخل الشركة، بالإضافة إلى توفير كافة السبل للعاملين والسائقين بالشركة بما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

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