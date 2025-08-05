تبدأ الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم، تشغيل قطارات جديدة على خط إيتاي البارود السادات.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تشغيل قطار رقم 724 / 725 (إيتاى البارود – السادات ) وقطار رقم 727 / 726 ( السادات / إيتاى البارود )، اعتبارًا من، اليوم الثلاثاء، حيث يعمل جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية.

وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب، والعمل المستمر على تحسين وتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خط ( إيتاي البارود – السادات ) والعكس.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلبات المتكررة من المواطنين القاطنين والعاملين المستخدمين لهذا الخط الحيوي، وفي ضوء توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن تعزيز خدمات النقل الجماعي وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا متزايدًا.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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