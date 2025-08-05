تداول 14 ألف طن و900 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 900 شاحنة و180 سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 592 شاحنة و134 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 308 شاحنات و46 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Belagos Express وعمان بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وعمان.

وشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و261 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1758 راكبا بموانيها.



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