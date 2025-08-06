كامل الوزير يترأس العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي (الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة) والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

في بداية الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به لاستعادة توازنها من جديد والتحول من حالة الخسائر إلى حالة تحقيق أرباح من خلال نمو حصتها من سوق الركاب، حيث حققت زيادة قدرها 12% بالمقارنة بالعام السابق 2022 بمعدل نمو يصل إلى 19%.

كما استعرض رئيس الشركة القفزة التي شهدتها إيرادات التشغيل بالشركة حيث ارتفع إيراد النشاط التشغيلي لعام 2023 بزيادة قدرها 113% عن عام 2022، وأوضح أن هذه الزيادة تحققت نتيجة زيادة مبيعات الشركة وزيادة مبيعات الوكيل المصري والوكيل السعودي للشركة واستغلال إيرادات الوكالة الملاحية والاستغلال الأمثل لمرافق الشركة وحوكمة منظومة العمل بها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة بخطط التطوير التي تم إقرارها لتحقيق أعلى معدلات النمو والعمل على تنمية موارد الشركة بشكل مستمر بما يحقق لها زيادة الإيرادات والأرباح المحققة وذلك عن طريق التوسع في تسويق الخطوط الحالية ودراسة تشغيل خطوط جديدة مثل خط الغردقة/شرم الشيخ.

وشدد على إجراء دراسة تحليلية لتقييم نتائج سياسة تأجير السفن التي تنفذها الشركة لفتح أسواق جديدة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل البحري في العديد من أوقات العام، مؤكدًا أنه يقدم الدعم الكامل للشركة والعاملين بها للارتقاء بها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كافة شركات النقل البحري التابعة لها (القاهرة للعبارات- الجسر العربي للملاحة- الملاحة الوطنية- الشركة المصرية لناقلات البترول)، حيث من المستهدف الوصول الى 30 سفينة تجارية بحلول 2030 وذلك في إطار الخطة الشاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.