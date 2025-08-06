الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

مونوريل القاهرة الكبرى يبدأ اختبار موظفي التذاكر والتشغيل

المونوريل، فيتو
المونوريل، فيتو
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بدأت الشركة المشغلة لمونوريل القاهرة الكبرى فرز طلبات التشغيل وملفات المتنافسين على وظائف المونوريل التى تم الإعلان عنها من قبل. 

ومن المقرر أن يتم اختيار الموظفين الفائزين بوظائف المونوريل بعد انتهاء فرز الطلبات، على أن يتم إخطار المتقدمين للحضور للامتحان واللقاءات المختلفة خلال الفترة القادمة. 

وأغلقت شركة مترو الأنفاق، الأربعاء الماضي، باب التقديمات لوظائف مونوريل القاهرة، وتشمل وظائف التشغيل والوظائف الفنية. 

وسبق أن أعلنت الشركة المصرية لتشغيل المترو عن توافر عدد من الوظائف في مشروع مونوريل القاهرة الكبرى، وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة القادمة. 

والوظائف المطلوبة للشركة كما يلي: 

 

 

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الشركة المصرية لتشغيل المترو مونوريل القاهرة الكبرى وظائف مونوريل القاهرة

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