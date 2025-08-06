مونوريل القاهرة الكبرى يبدأ اختبار موظفي التذاكر والتشغيل

بدأت الشركة المشغلة لمونوريل القاهرة الكبرى فرز طلبات التشغيل وملفات المتنافسين على وظائف المونوريل التى تم الإعلان عنها من قبل.

ومن المقرر أن يتم اختيار الموظفين الفائزين بوظائف المونوريل بعد انتهاء فرز الطلبات، على أن يتم إخطار المتقدمين للحضور للامتحان واللقاءات المختلفة خلال الفترة القادمة.

وأغلقت شركة مترو الأنفاق، الأربعاء الماضي، باب التقديمات لوظائف مونوريل القاهرة، وتشمل وظائف التشغيل والوظائف الفنية.

وسبق أن أعلنت الشركة المصرية لتشغيل المترو عن توافر عدد من الوظائف في مشروع مونوريل القاهرة الكبرى، وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة القادمة.

والوظائف المطلوبة للشركة كما يلي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.