الخميس 07 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تضبط التيك توكر موكا بحوزتها حشيش وبودر

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صانعة محتوى بحوزتها حشيش والبودر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط “موكا”، صانعة محتوى، بحوزتها حشيش وبودر؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.
 


ضبط صانعة محتوى بحوزتها حشيش والبودر 

وذكر بيان أمنى؛ فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد “موكا”، صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية وبحوزتها (كمية من مخدرى "الحشيش – البودر") 

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

