سقوط مالك مطبعة بتهمة تزوير المحررات الرسمية والأختام وترويجها بمدينة نصر

حوادث

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط مالك مطبعة بالقاهرة لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية"؛ بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة – عدد كبير من المستندات والشهادات المزورة والمعدة للتزوير بأسماء جهات مختلفة - الأدوات المستخدمة فى اصطناع المحررات المزورة -  3 هواتف محمول - 2 فلاش ميمورى بفحصهم تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى).

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

