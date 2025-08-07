توافد الطلاب على جامعة سوهاج الأهلية في أول أيام التقديم (صور)

توافد الطلاب وأولياء الأمور من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة على جامعة سوهاج الأهلية، لبدء التقديم وذلك بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة.

ووجه رئيس جامعة سوهاج الأهلية الدكتور حسان النعماني، بتقديم كل سبل الدعم، وتوفير وسيلة انتقال للطلاب الجدد وأولياء الأمور لمقر الجامعة والإجابة عن جميع الاستفسارات وتوفير كافة المعلومات اللازمة لهم لتسهيل عملية التقديم.

