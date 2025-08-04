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محافظ سوهاج يتفقد اللجان الفرعية للاطمئنان على سير انتخابات الشيوخ (صور)

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد عددا من اللجان

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عددا من اللجان الفرعية لإنتخابات مجلس الشيوخ بنطاق مدينتي سوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الإنتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

محافظ سوهاج يتفقد عددا من اللجان الفرعية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية بنات، ثم لجنة مدرسة اسماء بنت ابي بكر الثانوية بنات بحي غرب سوهاج، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة النيل الإبتدائية المشتركة بأخميم، حيث اطمأن من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان.

 

وأشار " سراج " إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأي شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

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