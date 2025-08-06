سكرتير مساعد سوهاج يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ناصر

قاد الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة سوهاج، حملة مكبرة بشوارع مدينة ناصر، لرفع الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات، بحضور علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي شرطة المرافق، وإدارة المرور.

وأوضح السكرتير المساعد أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين حي شرق، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وتحرير عدد من المحاضر، كما تم تفقد سوق ناصر الحضري، ومتابعة مدى التزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم.

وأكد "حلمي" أن السوق الجديد يتمتع بإمكانيات مناسبة وبيئة منظمة، ويشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، مؤكدا ضرورة التزام الباعة الجائلين بالتواجد داخل السوق، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لهم، ويسهم في تسهيل حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السكرتير المساعد أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، لفرض الانضباط ورفع كافة الإشغالات والتعديات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات، واستمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي بمختلف المدن والمراكز، للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع السوهاجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.