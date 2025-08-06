الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

سكرتير مساعد سوهاج يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ناصر

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

قاد الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة سوهاج، حملة مكبرة بشوارع مدينة ناصر، لرفع الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات، بحضور علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي شرطة المرافق، وإدارة المرور.

 

وأوضح السكرتير المساعد أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين حي شرق، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وتحرير عدد من المحاضر، كما تم تفقد سوق ناصر الحضري، ومتابعة مدى التزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم.

 

وأكد "حلمي" أن السوق الجديد يتمتع بإمكانيات مناسبة وبيئة منظمة، ويشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، مؤكدا ضرورة التزام الباعة الجائلين بالتواجد داخل السوق، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لهم، ويسهم في تسهيل حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح السكرتير المساعد أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، لفرض الانضباط ورفع كافة الإشغالات والتعديات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات، واستمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي بمختلف المدن والمراكز، للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع السوهاجي.

 

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الإشغالات والتعديات الب الأم الحضارى الدكتور محمد حلمى الخدمات المقدمة للمواطنين المواطنين

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