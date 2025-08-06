محافظ سوهاج يحيل رئيس قرية الحواويش والسكرتير ومدير الشئون الإدارية للتحقيق

جولة ميدانية مفاجئة بقرية الحواويش ..

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بقرية الحواويش التابعة لمركز أخميم، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

محافظ سوهاج يحيل رئيس قرية والحواويش والسكرتير ومدير الشئون الإدارية للتحقيق

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الوحدة المحلية لقرية الحواويش، وتلاحظ له تغيب عدد من العاملين بالوحدة، ووجّه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر، موجها بإحالة رئيس الوحدة وسكرتير القرية ومدير الشئون الإدارية للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مع إيقاف الأخير عن العمل نظرا لسوء مستوى النظافة بالوحدة المحلية للقرية.

كما شملت الجولة تفقد الوحدة الاجتماعية بالحواويش، ثم تفقد الوحدة الصحية بالقرية، موجها بمراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، والتقى عددا من المواطنين موجها بتلبية طلباتهم وتيسير الإجراءات عليهم في سهولة ويسر، ورفع مستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال تفقده لشوارع القرية، أبدى المحافظ استياءه من تدني مستوى النظافة ووجه بسرعة التدخل لرفعها، وعرض خطة رصف ورفع كفاءة طريق الحواويش لمسافة 3500 متر، وتدبير الاعتماد المالي اللازم لها، كما التقى عددا من المواطنين أهالي القرية، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

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