حبس 9 عمال 4 أيام على ذمة التحقيقات في مشاجرة بسوهاج

قررت النیابة العامة بدائرة قسم ثان سوھاج حبس 9 عمال بمقهيين لمدة أربعة أیام احتیاطیًا على ذمة التحقيق، على أن یراعي التجدید لھم في المیعاد القانوني، بعد نشوب مشاجرة بينهم.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من قسم ثاني سوهاج يفيد بحدوث مشاجرة بین عمال بمقهيين دائرة قسم ثاني سوھاج، وتبین أن تلك المشاجرة تطورت للتشابك بالأیدي بسبب قیام عمال إحدى الكافتیرتین بتقدیم مأكولات لزبون كان یجلس على طاوله تابعة للأخرى، ونتج عن ذلك إصابة ١٣ شخصا خلال المشاجرة.

وعلى الفور وجه اللواء حسن عبدالعزيز مدیر الأمن بضبط طرفى المشاجرة وتم ضبطهم من قبل قسم شرطة ثاني سوهاج.

وامرت النيابة العامة باستدعاء رئيس حى شرق سوهاج، لفحص المحلین للوقوف عما إذا كانا مستوفیین لاشتراطات الوقایة من الحریق من عدمه واشتراطات التراخيص.



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