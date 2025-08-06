أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج حكمًا لصالح محافظة سوهاج، في الدعوى المستعجلة المقامة ضد المحافظ وآخرين، بشأن المبنى المعروف إعلاميًا بـ"مبنى شاهر" الكائن بميدان الشبان المسلمين.



وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعى بالمصروفات، وذلك في الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 2 لسنة 2025 الصادر عن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج.

القضاء الإداري يحسم موقف مبنى "شاهر" بسوهاج

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة بندر سوهاج الجزئية حكمًا قضائيًا آخر لصالح المحافظة، في الدعوى المقامة من محافظ سوهاج ورئيس لجنة حساب الخدمات والتنمية المحلية والقاضي منطوقه بإخلاء المدعى عليه من العقار محل النزاع "مبنى شاهر"، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ويُذكر أن مبنى "شاهر" يقع عند التقاء شارعي الجهاد الشرقي والغربي بميدان الشبان المسلمين، ويتكون من خمسة طوابق، وقد صدر بشأنه القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ بإزالة كامل المبني حتى سطح الأرض، نظرًا لخطورة حالته الإنشائية وقد تمت الإزالة تحت إشراف هندسي متخصص وبعد الحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.

ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار حرص اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على حماية أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ عليها، فضلًا عن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط العمراني داخل المحافظة.

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