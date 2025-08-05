الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

رئيس لجنة يساعد مسنا للإدلاء بصوته فى انتخابات الشيوخ بسوهاج (صور)

رئيس لجنة يساعد مسن
رئيس لجنة يساعد مسن من كبار السن للادلاء صوت فى الانتخابات

حرص المستشار محمد الكومى رئيس لجنة رقم 423  بالحرجة القرعان بمدرسة الابتدائية بمركز البلينا بسوهاج على مساعدة مسن مريض من كبار السن، وقام بمساعدته للإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ.
 

رئيس لجنة يساعد مسن من كبار السن للادلاء صوت فى الانتخابات بسوهاج 
 
ودخل المسن على باب اللجنة وقام رئيس اللجنة بمساعدته لأنها مريض لحرصه على الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، فحرص رئيس اللجنة على الخروج من اللجنة ونزول درجات السلم تخفيفا على الناخب وتسهيلا للإدلاء بصوته.
 

ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 
وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.


ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ  428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.
 

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