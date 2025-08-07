فوائد الأناناس، يعزز الشعور بالشبع ويقوي المناعة ويحمي من السرطان

فوائد الأناناس، الأناناس من الفواكه الاستوائية الشهيرة التي لها نكهة مميزة وعشاق كثيرون ولها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يستخدم في عمل العصائر والحلوى ويدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد الأناناس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الأناناس من الفواكه الاستوائية اللذيذة والمنعشة، يتميز بطعمه الحلو والحامض في الوقت نفسه، كما يحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تجعله مفيد جدا للصحة.

القيمة الغذائية للأناناس

وأضاف السيد، يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين C، والمنجنيز، والألياف الغذائية، بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة والإنزيمات الهامة مثل إنزيم البروميلين، الذي يمنح الأناناس العديد من خصائصه العلاجية والصحية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيار ممتاز للحمية الغذائية.

فوائد الأناناس للصحة

وتابع، أن من فوائد الأناناس للصحة:

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يساعد الأناناس في دعم الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض والعدوى، حيث يعمل كمضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض.

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يساعد على هضم البروتينات بشكل أفضل، مما يحسن عملية الهضم ويقلل من مشاكل عسر الهضم والانتفاخ.

البروميلين الموجود في الأناناس يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيد في تخفيف آلام المفاصل والتورم والتهابات الجسم المختلفة.

يعد المنجنيز الموجود في الأناناس من المعادن الضرورية للحفاظ على قوة العظام والأنسجة الضامة، وبالتالي يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

يحتوي الأناناس على مضادات أكسدة وألياف تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

بفضل قلة سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف، يساعد الأناناس على زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يدعم عملية إنقاص الوزن بشكل طبيعي.

فيتامين C والبروميلين يعززان إنتاج الكولاجين الضروري لنضارة البشرة وصحة الشعر، كما يساعدان في التئام الجروح وتقليل علامات الشيخوخة.

مضادات الأكسدة الموجودة في الأناناس، وخاصة البروميلين، تساهم في الحد من نمو الخلايا السرطانية ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

يحتوي الأناناس على نسبة جيدة من البوتاسيوم الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع.

الأناناس غني بفيتامين C والبيتا كاروتين، وهما عنصران مهمان للحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

محاذير تناول الأناناس

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول الأناناس قد يسبب تهيج الفم أو الإسهال لاحتوائه على إنزيمات نشطة، كما يجب الحذر لمرضى السكري بتناول كميات معتدلة نظرا لاحتوائه على السكر الطبيعي، ويفضل اختيار الأناناس الطازج بدل المعلب لتجنب السكريات المضافة.

